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НовостиОбщество17 февраля 2023 6:43

Попавший в серьезное ДТП рязанский автобус вернулся на линию

Ему восстановили поврежденный кузов и заново выкрасили в заводские цвета
Источник:kp.ru
Попавший в серьезное ДТП рязанский автобус ЛиАЗ вернулся на линию. Фото: t.me/stvchannel_ryazan

Попавший в серьезное ДТП рязанский автобус ЛиАЗ вернулся на линию. Фото: t.me/stvchannel_ryazan

В Рязани на линию вернулся автобус ЛиАЗ, попавший в ДТП напротив дома 29 по улице Бирюзова. 30 ноября он получил серьезнейшие повреждения кузова, столкнувшись с бетонным блоком.

Фото автобуса с тем же регистрационным номером, но уже восстановленного и заново покрашенного в заводские цвета, разместил Telegram-канал stvchannel.

«Автобусу восстановили кабину водителя, двери, окна и, что самое интересное, автобус перекрасили полностью сами», - отмечают авторы канала.

По их мнению, ЛиАЗ помолодел «лет на 10».

Технику восстановили и заново покрасили. Фото: t.me/stvchannel_ryazan

Технику восстановили и заново покрасили. Фото: t.me/stvchannel_ryazan