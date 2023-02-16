Лучшие орнитологи обсудили благоустройство природных территорий в Борках

16 февраля ученые лично посетили территории, на которых планируется благоустройство, пообщались с застройщиком и встретились с журналистами. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

16 февраля, накануне Дня орнитолога в России, который празднуется 19 февраля, в гости к ученым Рязанского дома белого аиста прибыли московские коллеги центра «Орнитарий» в Сокольниках и Московского зоопарка, чтобы внести свой интеллектуальный вклад в проектирование биосферного парка в Борках. Они лично посетили места, которые планируют благоустраивать.

Напомним, что это социальная инициатива застройщика ГК «Зеленый сад» - он планирует возвести в этом районе новый жилой комплекс. Узнав от рязанских коллег о масштабном экологическом проекте, московские орнитологи предложили свои идеи благоустройства Борковского затона и Луковского леса. Прежде всего, акцентировалось внимание на сохранении биоразнообразия пернатых, которые во множестве гнездятся на данной территории.

В ходе встречи ученые обсудили пути сохранения биоразнообразия и создания инфраструктуры для наблюдения за птицами в Борковской пойме Оки в рамках благоустройства территории, примыкающей к бывшему шпалозаводу.

В свою очередь, рязанские ученые рассказали коллегам об орнитологической уникальности экосистемы борковской поймы Оки, а также о том, какие ценные биотопы и виды птиц удастся защитить благодаря созданию биосферного парка площадью почти 300 гектаров. Эксперты, которые уже имеют уникальный опыт совмещения охраняемой природной среды с инфраструктурой досуга и рекреации, поделились своими идеями и рекомендациями, которые можно реализовать в Борках. В частности, затронули следующие темы: создание дорожно-тропиночной сети в парке, оборудование площадок и вышек для наблюдения за птицами, распределение высаживаемых растений для создания концентрации гнездящихся птиц в нужных точках биотопа.

Участники мероприятия сошлись на том, что новые объекты парковой инфраструктуры в Борках станут местом притяжения рязанцев, туристов, любителей активного образа жизни, натуралистов, наблюдателей за птицами, а сам биосферный парк станет хорошим подспорьем студентам и молодым ученым в изучении природы рязанского Поочья.