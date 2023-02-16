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НовостиОбщество16 февраля 2023 15:33

Группа Louna отменила концерт в Рязани, группа Anacondaz - перенесла на открытую дату

Об этом коллективы объявили в своих социальных сетях
Источник:kp.ru
Концерт группы Louna в Рязани, который был запланирован на 7 апреля, не состоится.

Концерт группы Louna в Рязани, который был запланирован на 7 апреля, не состоится.

Концерт группы Louna в Рязани, который был запланирован на 7 апреля, не состоится. Об отмене выступления коллектив сообщил в соцсетях.

«Денежные средства будут возвращены автоматически не позднее 13.03.2023. Заявления на возврат писать не нужно!», - говорится в объявлении.

Ранее группа Anacondaz объявила о переносе концерта в Рязани на открытую дату. Музыканты должны были выступить 11 марта.

В обоих случаях концерты уже переносились с более ранних дат: у Louna - с 7 октября, у Anacondaz - с 19 августа (а до этого с 12 апреля).