В рязанской Горроще в ДТП пострадал 17-летний пассажир Hyundai Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 16 февраля, в Рязани на улице Гагарина произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai и Nissan. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла примерно в 7:45 на пересечении улиц Гагарина и Братиславская. При столкновении автомобилей пострадал 17-летний пассажир Hyundai. Молодой человек получил травмы и ему оказали медицинскую помощь.

Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.