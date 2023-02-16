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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 9:31

В рязанской Горроще в ДТП пострадал 17-летний пассажир Hyundai

В ДТП столкнулись два легковых автомобиля
Источник:kp.ru
В рязанской Горроще в ДТП пострадал 17-летний пассажир Hyundai

В рязанской Горроще в ДТП пострадал 17-летний пассажир Hyundai

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 16 февраля, в Рязани на улице Гагарина произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai и Nissan. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла примерно в 7:45 на пересечении улиц Гагарина и Братиславская. При столкновении автомобилей пострадал 17-летний пассажир Hyundai. Молодой человек получил травмы и ему оказали медицинскую помощь.

Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.