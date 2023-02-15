Лучевую терапию на новом оборудовании уже прошли три пациента в Рязани

Уже три пациента прошли лечение на новом линейном ускорителе в Рязани.

В Рязанском онкодиспансере на новом линейном ускорителе получили лечение уже первые три пациента. Об этом сообщил 15 января губернатор Рязанской области Павел Малков у себя на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что с помощью этого уникального оборудования лечатся онкозаболевания по разным профилям. Это третий по счету линейный ускоритель в Рязанской области. Глава региона отметил, что весь необходимый объем лучевой терапии пациенты смогут получить у нас в регионе. До этого двух единиц ускорителей явно на всех не хватало, в связи с чем лечащихся перенаправляли в другие регионы.

Остались некоторые работы для того, чтобы больных можно было разместить в диспансере на круглосуточной основе.