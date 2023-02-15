Кондиционер на доме спас рязанку от падения с пятого этажа

Женщина упала с пятого этажа на кондиционер. Фото: группа ВК «Дягилево ВКонтакте».

Рязанка сорвалась с пятого этажа и угодила на кондиционер, который висел на уровне четвертого этажа. Там она просидела около двух часов. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Дягилево ВКонтакте» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Забайкальской. На месте происшествия работали спасатели МЧС - женщину сняли, протянув пожарную лестницу.

Как сообщили очевидцы, упавшую увезла бригада скорой помощи.