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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 5:19

Кондиционер на доме спас рязанку от падения с пятого этажа

Кондиционер на 4 этаже выдержал упавшую с 5 этажа женщину на улице Забайкальской в Рязани
Источник:kp.ru
Женщина упала с пятого этажа на кондиционер. Фото: группа ВК «Дягилево ВКонтакте».

Женщина упала с пятого этажа на кондиционер. Фото: группа ВК «Дягилево ВКонтакте».

Рязанка сорвалась с пятого этажа и угодила на кондиционер, который висел на уровне четвертого этажа. Там она просидела около двух часов. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Дягилево ВКонтакте» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Забайкальской. На месте происшествия работали спасатели МЧС - женщину сняли, протянув пожарную лестницу.

Как сообщили очевидцы, упавшую увезла бригада скорой помощи.