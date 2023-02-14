Из Рязани в Сирию, пострадавшую от землетрясения, отправили 20-тонный груз гуманитарной помощи

Рязанская область направила 20 тонн гуманитарного груза в Сирию.

Из Рязанской области отправили в Сирию гуманитарный груз для пострадавших в результате землетрясения, сообщает министерство экономического развития региона.

Всего в грузовики поместили 20 тонн, куда вошли продукты, медикаменты, медицинские изделия, а также одежда для детей и взрослых.

Собирали гуманитарку предприниматели, общественники и простые жители Рязанской области. Особо чиновники отмечают, что груз собирали по поручению губернатора Павла Малкова.

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