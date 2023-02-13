Отдел соцзащиты закрыли на улице Дзержинского в Рязани. Когда откроют, пока неизвестно

В Рязани временно не работает один из отделов управления соцзащиты.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На улице Дзержинского в Рязани временно закрыли отдел управления соцзащиты, расположенный в доме №7. Произошло это еще 16 января, но в минтруда и соцзащиты решили напомнить об этом, предоставив адреса других отделов:
- Московское шоссе, 18;
- улица Толстого, 10б;
- улица Горького, 1.
Когда откроют отдел соцзащиты на улице Дзержинского, пока неизвестно. Видимо, после окончания ремонтных работ. О возобновлении работы в минсоцтруда пообещали сообщить дополнительно.
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