За избиение незнакомца на улице Почтовой в Рязани будут судить 19-летнего студента

За избиение незнакомого парня на улице Почтовой будут судить 19-летнего рязанца.

За избиение незнакомого парня на улице Почтовой будут судить 19-летнего рязанца, сообщает прокуратура Рязанской области.

Установлено, что апрельским вечером 2022 года на улице Почтовой прогуливалась компания молодых людей. В этот момент к ним подошел пьяный 19-летний студент рязанского колледжа, и начал насмехаться над одним из парней. Он на хама не реагировал, чем того и задел. Пьяный студент неожиданно ударил парня кулаком в лицо, он упал и ударился головой о брусчатку. В результате падения у пострадавшего оказалась сломанной затылочная кость.

Заместитель прокурора Советского района Рязани утвердил обвинительное заключение в отношении студента, в ближайшее время он предстанет перед судом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!