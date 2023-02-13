За избиение незнакомца на улице Почтовой в Рязани будут судить 19-летнего студента

За избиение незнакомого парня на улице Почтовой будут судить 19-летнего рязанца.
За избиение незнакомого парня на улице Почтовой будут судить 19-летнего рязанца, сообщает прокуратура Рязанской области.
Установлено, что апрельским вечером 2022 года на улице Почтовой прогуливалась компания молодых людей. В этот момент к ним подошел пьяный 19-летний студент рязанского колледжа, и начал насмехаться над одним из парней. Он на хама не реагировал, чем того и задел. Пьяный студент неожиданно ударил парня кулаком в лицо, он упал и ударился головой о брусчатку. В результате падения у пострадавшего оказалась сломанной затылочная кость.
Заместитель прокурора Советского района Рязани утвердил обвинительное заключение в отношении студента, в ближайшее время он предстанет перед судом.
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