«Капитал — строитель жилья!» осуществляет детские мечты и радует щедрыми подарками

«Капитал — строитель жилья!» стала участником Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Фото предоставлено ООО «Капитал-строитель жилья».

Для стремительно развивающейся строительной компании приносить радость детям и участвовать в благотворительных акциях - является знаком заботы о детях и их будущем. В новогодние праздники строительная компания «Капитал — строитель жилья!» стала участником Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», где люди, желающие совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи - дарят им подарки или исполняют желания.

- Мы стремимся, как можно чаще быть партнерами добрых акций и радовать ребят полезными подарками, которые направлены на развитие навыков, которые помогают реализовать заложенный в детях потенциал, - заявили представители компании.

Каждый ребенок ждет исполнения своего желания в новогоднюю ночь и доброго волшебника на своём пути. «Капитал — строитель жилья!» стал таким волшебником для маленького мальчика Матвея из села Черная Слобода Шацкого района Рязанской области. Мечтой Матвея был трехколесный велосипед. Компания не смогла пройти мимо письма мальчика и осуществила его заветную мечту.

- Что может быть лучше счастливых глаз ребенка? Матвей был в восторге от полученного подарка, а мы в свою очередь получили прекрасную возможность совершить добрый поступок в новогодние праздники и зарядиться атмосферой искреннего счастья. Рады, что ещё один ребёнок теперь точно знает, что чудеса случаются, - рассказали в «Капитале».

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