На ООО «Шиловское» обнаружили нарушения при работе с пестицидами

На фото трактор с установкой мелкокапельного распыления. Идет обработка картофельного поля от вредителей. Не ООО "Шиловское"... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В агрохозяйстве Рязанской области, в ООО «Шиловское» обнаружили серьезные нарушения при работе с пестицидами и химикатами. Об этом сообщает Россельхознадзор, специалисты которого нанесли в хозяйство профилактический визит.

На предприятии обнаружили следующие нарушения:

- не было специального журнала применения пестицидов и агрохимикатовя;

- не было журнала учета проведения инструктажа по технике безопасности при работе с пестицидами;

- нет стоянки чистого транспорта для работы с пестицидами.

На основании нарушений ООО «Шиловское» объявили предостережение.

Отмечается, что работа ООО отнесена к категории чрезвычайно высокого риска в связи с использованием пестицидов, отнесенных ко второму классу опасности для человека.

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