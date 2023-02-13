На ООО «Шиловское» обнаружили нарушения при работе с пестицидами

На фото трактор с установкой мелкокапельного распыления. Идет обработка картофельного поля от вредителей. Не ООО "Шиловское"...
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В агрохозяйстве Рязанской области, в ООО «Шиловское» обнаружили серьезные нарушения при работе с пестицидами и химикатами. Об этом сообщает Россельхознадзор, специалисты которого нанесли в хозяйство профилактический визит.
На предприятии обнаружили следующие нарушения:
- не было специального журнала применения пестицидов и агрохимикатовя;
- не было журнала учета проведения инструктажа по технике безопасности при работе с пестицидами;
- нет стоянки чистого транспорта для работы с пестицидами.
На основании нарушений ООО «Шиловское» объявили предостережение.
Отмечается, что работа ООО отнесена к категории чрезвычайно высокого риска в связи с использованием пестицидов, отнесенных ко второму классу опасности для человека.
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