Две рязанки просят помочь вернуть своих мужа и сына из плена в зоне СВО

Рязанки попросили помощи по возврату участников СВО из плена.

Жительницы Рязани и Алекандро-Невского района обратились к депутату Госдумы РФ от Рязанской области Андрею Красову, помочь вернуть их родных – участников СВО из плена. Об этом сообщает сайт «Единой России».

У жительницы Александро-Невского района в плену находится сын, а у рязанки – муж.

По словам Андрея Красова, переговоры по процессу обмена пленными проходят в постоянном.

«Сделаем все, чтобы они скорее вернулись домой», - пообещал депутат.

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