В Путятинском районе спасли растянувшегося на льду лосенка

Кадр из видео со спасением.

В селе Макеево Путятинского района местные жители спасли лосенка, растянувшегося на льду водоема. Копытное животное не могло самостоятельно подняться - ноги постоянно разъезжались.

Местные жители сначала веревками подтянули животное поближе к берегу, а затем руками выволокли на снег. Информация об этом происшествии появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Новости Рязани 7info». Там же опубликовано видео спасения животного.

После того, как лосенка вытащили со льда, он встал и ушел в лес.