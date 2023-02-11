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НовостиОбщество11 февраля 2023 16:14

В Путятинском районе спасли растянувшегося на льду лосенка

Самостоятельно выбраться из ловушки животное не могло
Источник:kp.ru
Кадр из видео со спасением.

Кадр из видео со спасением.

В селе Макеево Путятинского района местные жители спасли лосенка, растянувшегося на льду водоема. Копытное животное не могло самостоятельно подняться - ноги постоянно разъезжались.

Местные жители сначала веревками подтянули животное поближе к берегу, а затем руками выволокли на снег. Информация об этом происшествии появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Новости Рязани 7info». Там же опубликовано видео спасения животного.

После того, как лосенка вытащили со льда, он встал и ушел в лес.