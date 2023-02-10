Убийство 17-летним юношей своего отчима в Рязанской области стало темой для ток-шоу

Дом, возле которого произошла трагедия. Фото: ntv.ru

Убийство 17-летним жителем города Сасово Рязанской области своего отчима стало темой для ток-шоу. Выпуск программы «За граню» (16+) вышел на телеканале НТВ.

Семейный конфликт, закончившийся трагически, разгорелся 28 января. Ранее сообщалось, что юноша вступился за мать, на которую отчим в очередной раз поднял руку. Мужчина скончался от нескольких ножевых ранений в туловище.

В эфире сообщили, что для пасынка избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину он признает частично: говорит, что только защищался, тогда как отчим вел себя агрессивно — якобы угрожал расправой и кинулся на него с товарищем с кувалдой. При этом уголовное дело пока расследуется по ч.1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

Конфликты, сопряженные с руганью и насилием, происходили в семье часто. Во время последнего скандала старшего сына в доме не было — он пришел разбираться с отчимом после звонка то ли от матери, то ли от младшего брата. Полиграфолог (по, крайней мере, так участница ток-шоу представлена) заявила, что, судя по ответам юноши, нож изначально был при нем.

В съемках поучаствовали сам обвиняемый, жена и мать убитого, местные жители.