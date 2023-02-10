В Рязани 10 февраля начались рейды на парковках для инвалидов. Фото ТГ-канал "Госавтоинспекция Рязанской области"

В пятницу, 10 февраля, в Рязани продолжились рейды на местах, отведенных для парковки транспортных средств инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В частности, машины нарушителей эвакуируют на парковке около гипермаркета «Глобус».

Дорожные полицейские отмечают, что основная цель таких рейдов - привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями и наказание водителей-нарушителей.