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НовостиОбщество10 февраля 2023 9:11

В Рязани 10 февраля начались рейды на парковках для инвалидов

Машины нарушителей эвакуируют
Источник:kp.ru
В Рязани 10 февраля начались рейды на парковках для инвалидов. Фото ТГ-канал "Госавтоинспекция Рязанской области"

В Рязани 10 февраля начались рейды на парковках для инвалидов. Фото ТГ-канал "Госавтоинспекция Рязанской области"

В пятницу, 10 февраля, в Рязани продолжились рейды на местах, отведенных для парковки транспортных средств инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В частности, машины нарушителей эвакуируют на парковке около гипермаркета «Глобус».

Дорожные полицейские отмечают, что основная цель таких рейдов - привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями и наказание водителей-нарушителей.

Машины нарушителей эвакуируют.

Машины нарушителей эвакуируют.