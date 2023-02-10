Первый кабинет комплексного уродинамического исследования открылся в Рязанской области

В городской клинической больнице №11 в Рязани открылся кабинет комплексного уродинамического исследования (КУДИ). Это первый такой кабинет в регионе, заявил главный врач медучреждения Роман Васин.

Рязанский минздрав поясняет, что КУДИ проводится с целью определить функциональное состояние мочевого пузыря и мочеиспускательного канала.

«Считается, что в современной урологии нет более эффективного и точного метода диагностики, который может установить причины нарушений мочеиспускания», - отметили в минздраве.

На официальном сайте орган власти подробно рассказывает о том, из каких процедур состоит КУДИ и при каких показаниях применяется. За короткое время после открытия в кабинете провели уже более 100 исследований.