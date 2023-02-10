Полиция ищет очевидцев наезда на 59-летнего пешехода в центре Рязани

Следственное управление областного УМВД устанавливает очевидцев ДТП на Первомайском проспекте в Рязани. Тогда, 1 октября 2022 года, у дома 76 попал под машину 59-летний горожанин.

Уточняется, что наезд примерно в 15:10 совершил 30-летний рязанец, управлявший автомобилем Toyota Corolla. Пешеход, по предварительным данным, пересекал дорогу вне перехода.

«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону 8(4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1, кабинет 19», - говорится в опубликованном полицией объявлении.