48-летний пьяный житель Старожилово 30 раз ударил ножом своего знакомого

Рязанец выжил после 30 ударов ножом. Фото: СУ СК РФ по Рязанской области.

48-летний безработный рязанец с ножом напал на односельчанина. Об этом рассказала пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По версии следствия, во вторник, 7 февраля, в Старожилово Рязанской области между двумя местными жителями произошла пьяная ссора. В ходе выяснения отношений 48-летний мужчина нанес потерпевшему более 30 ударов ножом в область шеи, головы, туловища и конечностей, от чего тот потерял сознание. Подозреваемый решил, что знакомый мертв, и оставил жертву.

Потерпевшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Против ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности обвиняемого возбудили уголовное дело по части третьей статьи 30 и части первой статьи 105 УК РФ - покушение на убийство.