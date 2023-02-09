В Рязанской области установили новый метеорологический радиолокатор для большей безопасности населения

Под Рязанью запустили новый метеорологический радиолокатор. Фото: «Рязанские ведомости».

Росгидромет запустил в Рязанской области отечественный метеорологический радиолокатор ДМРЛ-С. Об этом рассказала газета «Рязанские ведомости» 9 февраля.

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков уточнил, что радиус охвата РЛС составит 250 километров с цикличностью наблюдения каждые десять минут. По словам руководителя, с помощью радиолокатора можно видеть все неблагоприятные явления в радиусе работы.

- Радиолокационная информация существенно дополняет получаемые данные других наземных и космических средств наблюдения, - отметил Шумаков.

Всего в России установлено 52 отечественных радиолокатора, один из которых теперь и в Рязани. Полученные данные будут нужны для оперативной работы прогностических подразделений Росгидромета, МЧС России, органов власти, в различных секторах экономики, а также в транспортной сфере.

- Это очень серьезный шаг для региона, который очень важен для экономики и промышленности. Мы сможем чувствовать себя более безопасно, но самое главное - несмотря на санкции, мы продолжаем технологическое развитие, создавая современные средства гидрометеорологической безопасности, - отметил губернатор Рязанской области Павел Малков.