На заводе «Рязцветмет» нарушили трудовые права работника, болевшего несколько месяцев. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Руководство ООО «Рязцветмет» нарушили трудовые права своей работника, не передав в Фонд социального страхования (ФСС) сведения для оплаты больничного, сообщает прокуратура Рязанской области.

Известно, что с 18 января по 17 мая 2022 года мужчина был временно нетрудоспособен. Предприятие оплатило ему первые три дня больничного, и передало в информационную систему ФСС сведения, необходимые для назначения пособия за период с 21 января по 10 марта. ФСС за указанный период пособия выплатил в полном объеме.

Выплата пособия за указанный период Фондом социального страхования произведена в полном размере.

Но с 11 марта по 17 мая, когда сотрудник продолжал лечиться, ООО «Рязцветмет» своевременно не передал соответствующие сведения в ФСС. Следовательно, работник никаких пособий не получал, и поэтому решил обратиться в прокуратуру.

В результате прокурор Октябрьского района Рязани внес руководителю ООО «Рязцветмет» представление. В настоящее время оно рассмотрено и удовлетворено, а работнику все начислили и выплатили. Что касается сотрудника, допустившего нарушение трудового законодательства, то его привлекли к дисциплинарной ответственности.

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