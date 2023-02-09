Жилинспекция наказала должностных лиц двух рязанских УК и Дягилевской ТЭЦ

Госжинспекция Рязанской области рассмотрела три дела об административных нарушениях, о чем сообщила на официальном сайте. К ответственности привлекли должностныз лиц двух управляющих компаний и Дягилевской ТЭЦ.

Представителя ООО «Единая УК» наказали за ненадлежащее состояние подъездов и подтоплении водой подвального помещения дома 38 на улице Комсомольской в Шацке, а представителя ООО «Уютресурс» - за ненадлежащем состояние кровли дома 19к1 на улице Черновицкой в Рязани.

Должностное лицо Дягилевской ТЭЦ уличили в нарушении нормативного режима обеспечения населения коммунальной услугой по отоплению.