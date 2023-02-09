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НовостиОбщество9 февраля 2023 8:31

Жилинспекция наказала должностных лиц двух рязанских УК и Дягилевской ТЭЦ

Основания: ненадлежащее состояние подвала, кровли и нарушение режима теплоснабжения
Источник:kp.ru

Госжинспекция Рязанской области рассмотрела три дела об административных нарушениях, о чем сообщила на официальном сайте. К ответственности привлекли должностныз лиц двух управляющих компаний и Дягилевской ТЭЦ.

Представителя ООО «Единая УК» наказали за ненадлежащее состояние подъездов и подтоплении водой подвального помещения дома 38 на улице Комсомольской в Шацке, а представителя ООО «Уютресурс» - за ненадлежащем состояние кровли дома 19к1 на улице Черновицкой в Рязани.

Должностное лицо Дягилевской ТЭЦ уличили в нарушении нормативного режима обеспечения населения коммунальной услугой по отоплению.