Грубейшие нарушения обнаружили на ярмарке выходного дня в Шацке

Местные торговцы в Шацке выложили на прилавки мясо и молочные продукты, на которые совершенно не было документов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На ярмарке выходного дня в городе Шацке Рязанской области обнаружили многочисленные нарушения, сообщает управление Россельхознадзора. По информации ведомства, местные жители и предприниматели торговали мясной и молочной продукцией, документов на которые не было.
Другими словами, не были известны ни дата выработки, ни срок годности, а также никакой информации о производителе. Более того, без ветеринарно-сопроводительных документов невозможно было идентифицировать продукцию.
По данным фактам специалисты Россельхознадзора объявили семь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!