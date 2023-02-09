Грубейшие нарушения обнаружили на ярмарке выходного дня в Шацке

Местные торговцы в Шацке выложили на прилавки мясо и молочные продукты, на которые совершенно не было документов. Фото: Иван МАКЕЕВ

На ярмарке выходного дня в городе Шацке Рязанской области обнаружили многочисленные нарушения, сообщает управление Россельхознадзора. По информации ведомства, местные жители и предприниматели торговали мясной и молочной продукцией, документов на которые не было.

Другими словами, не были известны ни дата выработки, ни срок годности, а также никакой информации о производителе. Более того, без ветеринарно-сопроводительных документов невозможно было идентифицировать продукцию.

По данным фактам специалисты Россельхознадзора объявили семь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

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