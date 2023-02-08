Выпускникам курсов сестринского дела вручили сертификаты

Роман Калинин вручает свидетельства об окончании курсов сестринского дела.

Награждение состоялось на базе региональной общественной приемной «Единой России». Сертификаты об окончании курсов сестринского дела получили 23 слушателя. Все они прошли теоретическую и практическую часть, организованную на базе Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова.

Собравшихся приветствовал ректор вуза, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Роман Калинин. Он отметил, что проект оказался востребованным у рязанцев – за первые три недели заявки на обучение подали более 260 человек.

- Мы не первый год реализуем программу по обучению навыкам оказания первой помощи, но в такой массовой форме проводим ее впервые, − обратил внимание Роман Калинин. – Спрос среди тех, кто хотел бы получить навыки, которые необходимы каждому из нас, растет. А это значит, что формируется ядро неравнодушных, деятельных людей, готовых прийти на помощь всем нуждающимся.

Как отметил Роман Калинин, часть волонтеров, прошедших обучение, изъявили желание отправиться на Донбасс для оказания помощи врачам местных медучреждений. В настоящее время вторая группа добровольцев осуществляет уход за пациентами в городских больницах.

- Полученный опыт пригодился нашим добровольцам при уходе, транспортировке пациентов. Со своей стороны, мы будем продолжать совершенствовать наши программы обучения, расширять их методологическую и практическую базу, чтобы курс был интересен, имел практическую реализацию и пользу для всех слушателей, − уточнил Роман Калинин.

Во время встречи своими впечатлениями от прохождения курсов сестринского дела поделились участники первой группы волонтеров, которые вернулись с Донбасса в конце прошлой недели. Они поблагодарили организаторов и руководство РязГМУ за возможность обучения.

- Я решил поехать в качестве добровольца на территорию проведения СВО в госпиталь, для помощи раненым. То, чему мы научились, позволило сразу приступить к оказанию помощи раненым. Это было непросто, но слова благодарности от тех, кто там находится, определенно того стоят, – рассказал сотрудник регионального исполкома партии Станислав Кострюков.