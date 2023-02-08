Свыше 60 миллионов потребуется для бесперебойного водоснабжения в Рязани и Скопине

Рязани и Скопину требуются внушительные средства для решения проблемы с водоснабжением.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов рассказал у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» о непростой ситуации с водоснабжением в Рязани и Скопине.

Бранов сообщил, что в Скопине Рязанской области ситуация с водой наиболее затруднительная. Не один месяц жители страдают от регулярных отключений водоснабжения. Дело в том, что трубы там очень старые, многие установлены больше 50 лет назад. По словам вице-губернатора, большой объем проведенных работ еще не устранил проблему, и на замену самых изношенных частей системы потребуется более 60 миллионов рублей. Бюджет муниципалитета с этим явно не справляется. Так, Бранов рекомендовал мэрии обратиться за помощью в Резервный фонд правительства Рязанской области.

Кроме того, Рязани тоже бы не помешали внушительные средства на следующие работы: реконструкция очистных сооружений, строительство станций водоподготовки, ремонт и реконструкция сетей, периодическая очистка Дядьковского затона.

«Министру ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрию Устинову, главе администрации Рязани Елене Сорокиной, руководителям профильных организаций и ведомств требуется в кратчайшие сроки определить наиболее приоритетные и неотложные задачи. А затем – представить губернатору и правительству региона предложения по комплексному решению проблем водоснабжения в областном центре. Для модернизации ЖКХ в соответствии с задачей губернатора Павла Малкова будем задействовать все возможные источники финансирования», - заключил Артем Бранов.