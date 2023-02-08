Новое оборудование для мониторинга воздуха в Рязани закупят уже в первом полугодии

Новое оборудование для мониторинга воздуха в Рязани закупят в 1-м полугодии. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Новое оборудование для мониторинга атмосферного воздуха поступит в Рязанскую область уже в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщается на сайте правительства региона 8 февраля.

В Рязанской области модернизируют сети мониторинга атмосферного воздуха. В 2023 году на эти цели будет затрачено порядка 45 миллионов рублей. В первой половине текущего года закупят измерительное оборудование на стационарные и передвижные посты министерства природопользования.

Каждые 2-3 месяца оборудование направляется на проверку и демонтируется. Благодаря этому приобретению работа мониторинга воздуха будет бесперебойной.

В регионе действует три стационарных круглосуточных поста наблюдений в микрорайонах Дашково-Песочня, Канищево, а также у Рязанского кремля, и две мобильные лаборатории контроля качества воздуха, обследующие наиболее проблемные территории.