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НовостиОбщество8 февраля 2023 13:49

Новое оборудование для мониторинга воздуха в Рязани закупят уже в первом полугодии

Это обеспечит бесперебойную работу по мониторингу окружающей среды
Источник:kp.ru
Новое оборудование для мониторинга воздуха в Рязани закупят в 1-м полугодии.

Новое оборудование для мониторинга воздуха в Рязани закупят в 1-м полугодии.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Новое оборудование для мониторинга атмосферного воздуха поступит в Рязанскую область уже в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщается на сайте правительства региона 8 февраля.

В Рязанской области модернизируют сети мониторинга атмосферного воздуха. В 2023 году на эти цели будет затрачено порядка 45 миллионов рублей. В первой половине текущего года закупят измерительное оборудование на стационарные и передвижные посты министерства природопользования.

Каждые 2-3 месяца оборудование направляется на проверку и демонтируется. Благодаря этому приобретению работа мониторинга воздуха будет бесперебойной.

В регионе действует три стационарных круглосуточных поста наблюдений в микрорайонах Дашково-Песочня, Канищево, а также у Рязанского кремля, и две мобильные лаборатории контроля качества воздуха, обследующие наиболее проблемные территории.