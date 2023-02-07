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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 18:54

На Ряжском шоссе в цеху на производстве вспыхнул пожар

Пожар потушили в 21:25
Источник:kp.ru
В цехе на производстве произошло загорание.

В цехе на производстве произошло загорание.

Вечером 7 февраля на рязанском предприятии случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило около 20:51. По предварительной информации ведомства, на территории предприятия на Ряжском шоссе, в цехе площадью около десяти квадратных метров, произошло загорание. В 21:25 пожар ликвидировали. В тушении огня были задействованы 17 человек, а также пять единиц техники.

О пострадавших ничего не известно. На данный момент устанавливаются причина и ущерб от огня.