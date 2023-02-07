Матери погибшего на СВО Героя РФ вручили «Золотую звезду»

Семье погибшего рязанца вручили медаль и почетную грамоту. Фото: правительство Рязанской области.

7 февраля в РВВДКУ имени Маргелова состоялась торжественная церемония вручения высшей государственной награды «Золотая звезда Героя» семье выпускника училища, командира батальона 137 полка Павла Кривова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Звание Героя РФ гвардии подполковнику посмертно присвоили Указом президента Владимира Путина за проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга. Медаль и почетную грамоту передали матери Кривова.

Губернатор рассказал, что Герой сражался в зоне СВО с первого дня, был ранен, однако вернулся в зону проведения спецоперации.

Павел Кривов - уроженец Рязани. Окончил Рязанское училище ВДВ. В 2020 году стал командиром разведывательной роты 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Был участником спецоперации на Украине, а также в военной операции в Сирийской Арабской Республике. В сентябре 2022 года погиб в ходе СВО.