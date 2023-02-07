На Южной окружной дороге мусоровоз угодил в ДТП при пересечении сплошной

На Южной окружной в Рязани произошло ДТП с мусоровозом. Фото: страница ВКонтакте #ПУВР.

7 февраля утром на Южной окружной в Рязани произошло ДТП с участием мусоровоза. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети ВКонтакте.

Авария случилась на 195-м километре трассы М-5 «Урал». Сообщается, что водитель мусоровоза решил пересечь сплошную при выполнении поворота, за что сразу поплатился - в него врезалась иномарка Renault Logan.

О пострадавших ничего не известно. Официальная информация уточняется.