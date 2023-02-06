6 февраля начали разбирать центральную елку на площади Ленина в Рязани

6 февраля приступили к разбору главной елки Рязани. Фото: администрация Рязани.

Сотрудники Дирекции благоустройства начали разбирать центральную новогоднюю елку в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации 6 февраля.

На данный момент на площади Ленина снимают игрушки и отключают гирлянды от источника питания. Уточняется, что в работах используются автовышки.

На Лыбедском бульваре новогодняя елка с ярко мерцающими гирляндами пока что стоит. А около ДК «Приокский» и на площади Победы ели полностью разобраны.