Контрольно-счетная палата начала проверять закупки на содержание рязанских дорог

Контрольно-счетная палата начала аудит закупок Дирекции дорог Рязанской области (ДДРО) на содержание дорог общего пользования. Проверка коснется контрактов, заключенных в 2021-2022 годах, сообщает госорган.

Объектами экспертно-аналитического мероприятия станут областной одновременно минтранс и ДДРО как его подведомственное учреждение. Кроме того, аудиторы намерены выборочно проверить подрядчиков - юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших средства из бюджета по госконтрактам.

Полное название указанного мероприятия: «Аудит в сфере закупок по заключенным в 2021 – 2022 годах государственным контрактам на выполнение подрядных работ по ремонту и нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог – содержание автомобильных дорог общего пользования в Рязанской области».