Умер 73-летний рязанский тренер по самбо Юрий Ривкин

На 73 году жизни в Рязани скончался известный тренер Юрий Ривкин. Фото: группа Типичная Рязань в соцсети ВКонтакте.

В субботу, 4 февраля, умер 73-летний рязанский тренер по самбо, мастер спорта СССР Юрий Ривкин. Об этом сообщили в паблике «Типичная Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

Прощание с легендарным тренером пройдет в понедельник в 11:00 в морге Областной клинической больницы.

Ривкин являлся основателем рязанского спортивного клуба «Смена» по дзюдо и самбо. Ему присвоено почетное звание «Народный тренер - наставник России» по самбо.