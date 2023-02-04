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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 18:07

Умер 73-летний рязанский тренер по самбо Юрий Ривкин

Прощание будет проходить в морге ОКБ в понедельник
Источник:kp.ru
На 73 году жизни в Рязани скончался известный тренер Юрий Ривкин. Фото: группа Типичная Рязань в соцсети ВКонтакте.

На 73 году жизни в Рязани скончался известный тренер Юрий Ривкин. Фото: группа Типичная Рязань в соцсети ВКонтакте.

В субботу, 4 февраля, умер 73-летний рязанский тренер по самбо, мастер спорта СССР Юрий Ривкин. Об этом сообщили в паблике «Типичная Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

Прощание с легендарным тренером пройдет в понедельник в 11:00 в морге Областной клинической больницы.

Ривкин являлся основателем рязанского спортивного клуба «Смена» по дзюдо и самбо. Ему присвоено почетное звание «Народный тренер - наставник России» по самбо.