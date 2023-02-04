Рязанка перевела телефонному мошеннику 700 тысяч рублей, взятых в кредит

Жительница Рязани оформила кредит и перевела мошенникам 700 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мошенники украли у рязанки 700 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области 4 февраля.

По информации полиции, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Телефонный мошенник сообщил, что злоумышленники хотят от ее имени оформить кредит в режиме онлайн. Владелице карты нужно было якобы оформить «зеркальный» кредит, переведя деньги на «резервный» счет. Ненастоящий сотрудник банка уверял, что ни в коем случае об их разговоре не следует никому сообщать.

Следуя указаниям злоумышленника, она оформила кредит, обналичила эти деньги и перевела их на указанные им счета в течение двух дней. Мужчина постоянно звонил потерпевшей с целью обмана. Однако затем неизвестный перестал выходить на связь, и тогда обманутая рязанка обратилась в полицию.

Так, у 30-летней жительницы Рязани выкрали крупную сумму денег.

По данному факту возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ - «Мошенничество».