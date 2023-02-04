В СК рассказали о возбуждении уголовного дела после проверки застройки территории Шпалозавода в Рязани

В отношении должностных лиц администрации Рязани возбудили уголовное дело.

В Рязани возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц горадминистрации по результатам проверки застройки территории бывшего Шпалозавода в Борках. Информация об этом появилась в сообществе рязанского отделения ВООПИиК в социальной сети «ВКонтакте».

«По результатам доследственной проверки Московским МСО города Рязань в декабре 2022 года возбуждено уголовное дело о халатности», - сообщили КП-Рязань в СУ СК России по Рязанской области.

Проверку провели по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в связи с возможным нарушением санитарно-эпидемиологических норм при строительстве жилого комплекса в Борках.

По предварительным данным, «чиновники допустили нарушение норм действующего законодательства при подготовке и принятии решения о переводе под среднеэтажную застройку бывшей промышленной площадки».