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НовостиОбщество4 февраля 2023 10:38

Госавтоинспекция призывает рязанских водителей к осторожности в связи с непогодой

В регионе выпал снег и усилился ветер
Источник:kp.ru
В связи с ухудшением погодных условий рязанских водителей предупредили об опасности на дорогах.

В связи с ухудшением погодных условий рязанских водителей предупредили об опасности на дорогах.

Фото: Олег УКЛАДОВ

4 февраля Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к рязанцам в связи с ухудшением погодных условий.

Из-за выпавшего снега, метели, сильного ветра, снежных заносов, ухудшения видимости, ведомство предупредило водителей о риске возникновения ДТП. Поэтому автомобилистам напомнили, что нужно избегать резких маневров и перестроений, соблюдать дистанцию между транспортными средствами, тем более не превышать скорость.

Кроме того, Госавтоинспекция отметила необходимость и днем, и ночью ехать с включенными фарами, а в непогоду пользоваться противотуманными световыми приборами. В сильный туман либо снегопад обязательно нужно снизить скорость.