Госавтоинспекция призывает рязанских водителей к осторожности в связи с непогодой

В связи с ухудшением погодных условий рязанских водителей предупредили об опасности на дорогах. Фото: Олег УКЛАДОВ

4 февраля Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к рязанцам в связи с ухудшением погодных условий.

Из-за выпавшего снега, метели, сильного ветра, снежных заносов, ухудшения видимости, ведомство предупредило водителей о риске возникновения ДТП. Поэтому автомобилистам напомнили, что нужно избегать резких маневров и перестроений, соблюдать дистанцию между транспортными средствами, тем более не превышать скорость.

Кроме того, Госавтоинспекция отметила необходимость и днем, и ночью ехать с включенными фарами, а в непогоду пользоваться противотуманными световыми приборами. В сильный туман либо снегопад обязательно нужно снизить скорость.