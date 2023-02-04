Младший брат зарезал охотничьим ножом старшего в Клепиковском районе

Жителя Клепиковского района осудят за убийство брата. Фото: СУ СК РФ по Рязанской области.

39-летнего жителя Клепиковского района обвинили в убийстве своего брата. Об этом рассказала пресс-служба СУ СК России по Рязанской области 4 февраля.

По данным следствия, 28 ноября 2022 года в деревне Тамышево Клепиковского района пьяные братья поссорились. В ходе конфликта младший ударил охотничьим ножом в область грудной клетки старшего брата. Этот удар оказался смертельным для родственника.

Подозреваемого оперативно задержали и заключили под стражу.

У следствия достаточно доказательств для направления уголовного дела по части первой статьи 105 УК РФ с обвинительным заключением в суд. Фигурант скоро предстанет перед судом.