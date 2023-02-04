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НовостиОбщество4 февраля 2023 7:41

Георгий Парублев оставил пост руководителя сообщества ПУВР

Парублев рассказал, на что поменял сообщество автомобилистов
Источник:kp.ru
Георгий Парублев заявил, что покинул пост руководителя сообщества ПУВР. Фото: личная страница ВКонтакте Георгия Парублева.

Георгий Парублев заявил, что покинул пост руководителя сообщества ПУВР. Фото: личная страница ВКонтакте Георгия Парублева.

Администратор известного паблика «Подслушано у водителей в Рязани» Георгий Парублев заявил о своем уходе и переходе на новую работу. Об этом он объявил у себя на странице «ВКонтакте» 3 февраля.

«Общественная деятельность в #ПУВР обязательно будет продолжаться, только уже без меня», - говорится в посте.

По словам Парублева, его новая деятельность связана с государственной гражданской службой.