Георгий Парублев оставил пост руководителя сообщества ПУВР

Георгий Парублев заявил, что покинул пост руководителя сообщества ПУВР. Фото: личная страница ВКонтакте Георгия Парублева.

Администратор известного паблика «Подслушано у водителей в Рязани» Георгий Парублев заявил о своем уходе и переходе на новую работу. Об этом он объявил у себя на странице «ВКонтакте» 3 февраля.

«Общественная деятельность в #ПУВР обязательно будет продолжаться, только уже без меня», - говорится в посте.

По словам Парублева, его новая деятельность связана с государственной гражданской службой.