Рязанцам за вмешательство в работу счетчиков газа доначислили 8,1 млн рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2022 году газовики обнаружили 168 случаев некорректной эксплуатации прибора учета газа. Другими словами, абоненты незаконно вмешивались в работу счетчиков газа.

В результате нарушений им в общей сложности доначислили к оплате 8,1 млн рублей. Об том сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Как отметили специалисты, вмешательство в работу прибора учета газа делает счетчик непригодным к эксплуатации, и как только подобный случай выявят, абоненту перерасчитывают плату за газ. Рассчитывают со дня последней проверки и контрольного снятия показаний счетчика до даты обнаружения нарушения. Если невозможно установить дату несанкционированного вмешательства, потребителю перерасчитывают плату за последние шесть месяцев по нормативам потребления.

«Вмешательство в работу прибора учета может привести к его поломке и, как следствие, возникновению утечки газа, что в свою очередь создает угрозы жизни и здоровью людей», - подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов.