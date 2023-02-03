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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 8:11

На трассе М-5 в Рязани столкнулись два грузовика

КАМАЗ опрокинулся. Пострадал один из водителей
Источник:kp.ru
На трассе М-5 в Рязани столкнулись два грузовика.

На трассе М-5 в Рязани столкнулись два грузовика.

В ГИБДД рассказали о ДТП с участием двух грузовиков на М-5 «Урал» в Рязани. Авария случилась на 200 километре федеральной трассы.

По данным полиции, 2 января примерно в 10:10 столкнулись Shacman и КАМАЗ. Последний под управлением 24-летнего рязанца опрокинулся.

В результате ДТП пострадал 57-летний житель поселка Марьино, управлявший Shacman, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Пострадал 57-летний житель поселка Марьино, управлявший Shacman.

Пострадал 57-летний житель поселка Марьино, управлявший Shacman.