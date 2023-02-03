Украинец, проживающий в Рязани, признался, что он за Бандеру, и получил штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гражданина Украины, проживающего в Рязани, признали виновным в публичной дискредитации Вооруженных Сил РФ, сообщается Октябрьский районный суд.

Суд установил, что 34-летний гражданин Украины во время общения с персоналом продуктового магазина сказал две фразы: «Я за Бандеру» и «Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, убивают мирных граждан Украины».

«Тем самым он совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, участвующих в специальной военной операции на территории Украины в целях защиты интересов РФ и ее граждан», - говорится в пресс-релизе суда.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся.

По результатам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде административного штрафа.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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