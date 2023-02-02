Рязанским многодетным семьям будут давать деньги вместо земли. Но не больше 200 тысяч рублей, и не всем

Рязанским многодетным семьям будут давать деньги вместо земли, на погашение ипотеки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Областные власти предлагают выплачивать многодетным семьям деньги в виде единовременной выплаты, вместо земельного участка под строительство. Соответствующий законопроект опубликован 2 февраля.

Как указано в пояснительной записке, выплаты будут носить целевой характер для поддержки семей, имеющих кредиты на приобретение жилья.

«Предложенные изменения позволят оказать материальную поддержку при улучшении жилищных условий многодетным семьям, которые по каким-либо причинам не могут получить или не заинтересованы в получении земельных участков», - говорится в документе.

Предполагается, что единовременная выплата предоставляется в размере фактических расходов гражданина на погашение ипотеки, но не более 200 тысяч рублей.

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