Рязанка задушила собаку, которая загрызла ее курицу. Женщину отдали под суд

За убийство собаки в Рязанской области будут судить 55-летнюю женщину.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Сапожковском районном суде Рязанской области будут судить 55-летнюю женщину, убившую соседскую собаку.
Дознаватели установили, что в июне 2022 года в одном из населенных пунктов собака загрызла курицу. Хозяйка животного согласилась полностью оплатить ущерб, но соседке этого было мало.
«Она отвязала собаку от будки и сняла с нее ошейник. После этого обвязала шпагат вокруг шеи собаки, затянула петлю, а потом привязала шпагат к дереву, так что собака висела над землей», - цитирует прокурора Сапожковского района Алексея Филиппова «Пресса».
По словам прокурора, женщина осознавала, что причиняет физическую боль и страдания беззащитному животному, но не предприняла попыток его спасти.
В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело по существу. Рязанке грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные и исправительные работы, а также лишение свободы на срок до трех лет.
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