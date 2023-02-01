Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в Рязани в районе Южного промузла. Фото: Росгвардия Рязанской области.

На окраине Рязани, в районе Южного промузла местный житель обнаружил предмет, похожий на снаряд, сообщает управление Росгвардии по Рязанской области.

Специалисты-взрывотехники, прибывшие на место, установили, что находка является осколочно-фугасной авиационной бомбой ОФАБ 250-270.

Корпус боеприпаса серьезно проржавел, а хвостовое оперение было деформировано. Так как взрывателей в носовой и тыльной сторонах бомбы не было, она не представляла опасности для транспортировки.

В настоящее время все обстоятельства выясняет полиция.

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