Автомобиль и развлечения: 17-летнюю рязанку поймали за крайне постыдным занятием

17-летняя рязанка обокрала родную бабушку, а деньги потратила на машину другу, гаджеты и развлечения.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летней девушки. Ее подозревают в краже особо крупной суммы денег.
По данным Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области, девушка украла из квартиры у родной бабушки более 1,3 млн рублей. Часть денег она отдала другу на покупку автомобиля, а остальные потратила на дорогие гаджеты и развлечения.
В настоящее время следователи проводят ряд процессуальных действий, собирают и закрепляют доказательства.
Несовершеннолетней грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
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