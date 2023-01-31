26-летнего рязанца избили в кафе из-за женщины Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Рязани между двумя мужчинами из-за общей симпатии к одной девушке произошла серьезная драка в кафе на Московском. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Двое незнакомцев отдыхали в одном кафе. Мужчины в возрасте 26 и 38 лет выпивали, и между ними возникла ссора из-за женщины, которая понравилась им обоим. Они вышли на улицу для продолжения конфликта, и старший начал избивать младшего руками и ногами. В результате молодой человек поступил в больницу с ушибом головного мозга, переломом костей носа и другими травмами, которые закон квалифицирует как «тяжкие».

Полиция выяснила, что 38-летний рязанец проживает неподалеку от места происшествия, и его личность хорошо известна в отделе. Мужчина уже был судим за угрозу убийством, кражу и разбой. Рецидивиста задержали и возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.