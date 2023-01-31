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НовостиПроисшествия31 января 2023 10:53

На Московском шоссе в Рязани неизвестный вновь уничтожает молодые деревья

Стволы саженцев сломлены под корень в Рязани
Источник:kp.ru
На Московском шоссе в Рязани вандалы снова ломают деревья. Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».

На Московском шоссе в Рязани вандалы снова ломают деревья. Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».

В Рязани неизвестный вновь сломал деревья. Соответствующий пост появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте» 31 января.

Автор поста утверждает, что молодые деревья сломали на пути от торгового центра «Барс» до ТРЦ «Премьер».

В комментариях рязанцы предположили, что деревья мог сломить сильный ветер, который прогнозировали на эти дни. Однако это опровергают другие пользователи, отметив, что по фотографии видно - ветер не мог переломить тонкие стволы молодняков под корень.

Еще один рязанец заявил, что саженцы поломал трактор, который обрабатывает тротуары от гололеда.

Напомним, 15 марта прошлого года на этом же участке неизвестными были поломаны молодые деревья.