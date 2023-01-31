На строительство Дома культуры в поселке Сараи Рязанской области потратят более 230 миллионов

В поселке Сараи появится Дом культуры в 2024 году. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В рабочем поселке Сараи Рязанской области построят Дом культуры со зрительным залом на 462 посадочных места. Соответствующий тендер опубликован на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчиком является администрация муниципального образования. Начальная цена контракта - 230 миллионов 619 тысяч 576 рублей. Работы должны быть выполнены до 5 декабря 2024 года.

Двухэтажное здание площадью 4 455,15 квадратных метра расположится на улице Ленина. В Доме культуры сделают подсобные помещения за сценой, помещения для студии прикладного творчества, хоровой, фольклорной и театральной студий, хореографического класса. Кроме того, в учреждении будет работать буфет с обеденной зоной на 20 посадочных мест.