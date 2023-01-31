Прямо на «зебре» на улице Чкалова в Рязани Audi сбила 9-летнего ребенка

На улице Чкалова в Рязани Audi сбила 9-летнего ребенка.

Вечером 30 января у дома №24 по улице Чкалова 53-летний рязанец за рулем автомобиля Audi сбил девятилетнего мальчика, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, ребенок попал под колеса иномарки в тот момент, когда переход дорогу по пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия ребенок получил травмы.

Всего за минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы.

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