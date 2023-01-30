Полиция провела масштабные рейды в Рязани и области. Вот кого обнаружили

Полиция подвела итоги масштабных рейдов в Рязани и области в минувшие выходные.
В Рязани и области в минувшие выходные прошли масштабные рейды подразделений УМВД. Всего полицейские пресекли 1683 административных правонарушения и раскрыли 28 преступлений.
Вот что обнаружила полиция во время рейдов и пресекла:
- 21 факт управления автомобилем в пьяном состоянии;
- девять водителей отказались от медицинского освидетельствования;
- три водителя управляли транспортом в пьяном состоянии уже второй раз;
- изъяли 43 литра алкоголя, который продавался незаконно;
- задержали одного гражданина, объявленного в федеральный розыск.
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