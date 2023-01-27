В Рязани отмечают 79-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда

27 января 2023 года. Морось, серое небо и огромная очередь из тех, кто принес алые гвоздики.

27 января в день полного снятия блокады Ленинграда в Рязани на Скорбященском кладбище к монументу памяти возложили венки и живые цветы.

Лихолетье связало судьбы десятков, даже сотен, ленинградцев с Рязанью. Именно здесь – в городе на Оке – обрели они второй дом.

Но с каждым годом их остается все меньше… По словам председателя Совета Рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадия Соколова в настоящее время на территории региона проживают 67 защитников Северной столицы и блокадников, из них 15 человек в районах области, 52 непосредственно в Рязани.

- Тех, кто ведет активный образ жизни, может прийти на встречу со школьниками, студентами осталось всего 17 человек, - отмечает Геннадий Николаевич.

В памятном мероприятии принял участие вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, а также руководители областного центра, депутаты, представители общественности, школьники.

Встречи на Ленинградском кладбище Скорбященского мемориала - возможность прикоснуться к истории.