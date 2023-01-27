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НовостиПроисшествия27 января 2023 10:00

В Михайловском районе 47-летний рязанец украл 12 старинных икон с дачи

Житель Козловки выбил дверь чужой дачи и вынес иконы
Источник:kp.ru
Рязанец ограбил дачу с ценными иконами.

Рязанец ограбил дачу с ценными иконами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Козловка Михайловском районе Рязанской области с дачи украли 12 икон. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД России 27 января.

35-летняя рязанка, которая является владелицей икон, обратилась в полицию, обнаружив их пропажу при посещении своего частного дома.

Так как на даче в осенне-зимний период никто не проживал, злоумышленник решил воспользоваться моментом и обокрасть дом. Так, он выбил входную дверь и вынес из дома старинные иконы и репродукции.

Оперативники установили, что к краже причастен 47-летний местный житель, который в последнее время часто появлялся возле дома потерпевшей. Украденное вор запрятал в хозяйственной постройке с целью - в дальнейшем продать.

Однако рязанец не успел этого сделать - иконы изъяли и направили на экспертизу для оценки степени ущерба рязанки и тяжести совершенного преступления. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.